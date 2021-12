Corona-Pandemie in Wermelskirchen : 15 neue Fälle am Donnerstag – Pub-Mitarbeiter mit Omikron-Variante infiziert

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden insgesamt 16.244 Corona-Antigentests durchgeführt. Foto: dpa/Christian Charisius

Wermelskirchen Es gibt 99 neue Corona-Fälle im Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder leicht. Bei Mitarbeitenden des Irish Pub in Bergisch Gladbach in Schildgen wurde die Omikron-Variante nachgewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ala) Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 99 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, davon 15 in Wermelskirchen. Kreisweit sind 1290 Personen aktuell infiziert, in der Stadt sind es aktuell 151.

Insgesamt befinden sich 1650 Personen in Quarantäne, das sind 16 Personen mehr als bei der letzten Meldung. 29 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon acht in intensivmedizinischer Betreuung und fünf davon an einem Beatmungsplatz. Die tagesaktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 165,2.

Bei Mitarbeitenden des Irish Pub in Bergisch Gladbach, Ortsteil Schildgen, wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Für Gäste, die den Pub zwischen dem 20. und 28. Dezember besucht haben, besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. Das Gesundheitsamt empfiehlt daher allen Gästen, die in diesem Zeitraum dort waren, täglich auf das Auftreten von Symptomen zu achten und mindestens jeden zweiten Tag Selbst- oder Schnelltests durchzuführen. Bei Symptomen sollte in jedem Fall ein Schnelltest durchgeführt oder der Hausarzt aufgesucht werden. Der Betrieb kontrolliert am Eingang die Einhaltung der 2G-Regel. Die Besucherinnen und Besucher wurden aber nicht namentlich registriert, da das nach aktueller Erlasslage nicht vorgeschrieben ist. Das Gesundheitsamt konnte diese und mögliche weitere enge Kontaktaktpersonen daher nicht einzeln kontaktieren. Alle Mitarbeitenden des Pubs befinden sich in Quarantäne.

Das Lagezentrum des Gesundheitsamtes meldet am Freitag, 31. Dezember, und am Sonntag, 2. Januar, die täglichen Fallzahlen an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG). Nur am 1. Januar werden keine Zahlen übermittelt.