Energiewende in Wermelskirchen : Photovoltaikanlagen entlang der A 1

Wermelskirchen Verwaltung und BEW prüfen Möglichkeiten für eine Photovoltaikanlage an der Autobahn 1 auf Wermelskirchener Gebiet. Die Stadt sieht sich gut aufgestellt durch die Kooperation mit dem Energieversorger.

Die Christdemokraten regen an, entlang der Autobahn 1 im Stadtgebiet von Wermelskirchen unter anderem auf den Freiflächen oder vertikal an Lärmschutzwänden Photovoltaikanlagen zu installieren, um „die Energiewende vor Ort zu beschleunigen“. Gespräche mit Eigentümern gelte es genauso zu führen, wie Kontakte zu potenziellen Investoren zu knüpfen und zu prüfen, ob für derartige Nutzungen Fördergelder akquiriert werden könnten, so der Vorsitzende der CDU-Stadratsfraktion, Michael Schneider. Die Inbetriebnahme von Photovoltaikanlagen sei eine innovative Möglichkeit,vorhandene Infrastruktur an der A1 zu nutzen, um Solarpaneele zu installieren.