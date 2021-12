Ohne Voranmeldung geht es auch in Wermelskirchen nicht mehr : Die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren über den Jahreswechsel

Wermelskirchen Es brummt in den Schnelltestzentren im Stadtgebiet. Wer einen Nachweis benötigt oder wissen möchte, ob er infiziert ist, sollte einen Termin buchen. Der Andrang ist groß.

Das Drive-In Testzentrum im Industriegebiet, Altenhöhe 2, hat an Silvester (31. Dezember) von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Neujahr ist von 14 bis 18 Uhr offen, am Sonntag, 2. Januar, von 14 bis 18 Uhr. Die Nachfrage sei sehr groß, sagt Jeanne Altfeld, Leiterin des Testzentrums. „Wir könnten drei Teststraßen anbieten.“ Wenn es nicht regne, werde der Vorplatz auch so genutzt. Eine Anmeldung ist erforderlich (corona.chayns.de).

Das Testzentrum in Dhünn hat an zwei Tagen geöffnet: Silvester von 10 bis 12.30 Uhr und am Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Neujahr ist geschlossen. Eine Anmeldung erfolgt über die Website https://is.gd/nOxYcd oder am Aushang des Schnelltestzentrums per QR-Code in der Mehrzweckhalle in Dhünn.