Ehemann soll seine Frau in der Badewanne ertränkt haben : Tötungsdelikt in Wermelskirchen: Richter erlässt Haftbefehl

Wermelskirchen Der 59 Jahre alte Ehemann hatte den Rettungsdienst gerufen. Eine Reanimation der Frau war nicht erfolgreich. Nach einer Obduktion gab es Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Darauf wurde der Mann festgenommen.

Ein 59 Jahre alter Mann soll seine ein Jahr jüngere Ehefrau am Dienstagmorgen in der Badewanne der gemeinsamen Doppelhaushälfte ertränkt haben. Der zuständige Richter am Amtsgericht Köln hat am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach der Vorführung des Beschuldigten einen Haftbefehl verkündet. Dieser ist in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Laut Staatsanwaltschaft hat sich der Mann nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Am Dienstagvormittag war der Wermelskirchener Rettungsdienst vom Ehemann alarmiert worden. Trotz Reanimation konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden, meldete die Polizei am Mittwochabend. Die Tote wurde in der Kölner Gerichtsmedizin sofort obduziert. Wie die zuständige Staatsanwältin auf Anfrage der Redaktion mitteilte, seien bei Badewannen-Unfällen Obduktionen „nicht unüblich“. Dabei ergaben sich dann Hinweise auf ein Tötungsdelikt, so dass der 59-Jährige von der Polizei als Tatverdächtiger festgenommen wurde. Gleichzeitig wurde in Köln eine Mordkommission eingerichtet, die in diesem Fall seither ermittelt.