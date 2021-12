Corona-Lage in Leverkusen : Virus-Ausbruch in Unterkunft für Flüchtlinge

Virus-Ausbruch in Unterkunft für Flüchtlinge

Corona-Lage in Leverkusen

In einer Flüchtlingsunterkunft kam es zu einem Virus-Ausbruch. Stadtweit befinden sich 740 Menschen in Quarantäne. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Leverkusen In einer Leverkusener Flüchtlingsunterkunft ist es zu einem Virus-Ausbruch gekommen. Die Stadt hat dort Quarantäne verhängt. Der Inzidenzwert pendelt sich um 200 ein.

Zum Jahreswechsel hält sich die Zahl der Corona-Infizierten weiter auf hohem Niveau. Der Inzidenzwert steigt nach Angaben der Stadtverwaltung wieder leicht über 200 auf 207,4 (+9,8). Die Zahl der mit der Omikron-Variante infizierten Leverkusener hat sich im Lauf der vergangenen Woche um 25 auf 57 erhöht. 14.623 (+78) wurden insgesamt infiziert, 13.700 sind genesen, 770 akut erkrankt. 740 Leverkusener befinden sich derzeit in Quarantäne. 135 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben.

Pflege Insgesamt acht Bewohner und 14 Mitarbeiter sind in den 14 Einrichtungen infiziert. In der Pflegeeinrichtung der Awo an der Tempelhofer Straße sind zwei Fälle aufgetreten, hiervon einer mit der Omikronvariante. Wegen übergreifender Kontakte wurden daher vorsorglich zwei Wohnbereiche unter Quarantäne gestellt.