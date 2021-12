Tötungsdelikt in Wermelskirchen : Frau in Badewanne ertränkt – Polizei nimmt Ehemann fest

Eine Mordkommission ermittelt in Wermelskirchen in einem Tötungsdelikt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wermelskirchen Der 59-Jährige hatte noch die Rettungskräfte alarmiert. Er wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die Kölner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission eingesetzt.

Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag einen 59 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine Ehefrau (58) am Tag zuvor in der Badewanne der ehelichen Doppelhaushälfte ertränkt zu haben. Das teilten am späten Mittwochnachmittag das Polizeipräsidium Köln und die Staatsanwaltschaft mit.