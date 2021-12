Rückblick zweites Halbjahr 2021 in Wermelskirchen : Solidarität mit Flutopfern ist überwältigend

Foto: Udo Teifel 11 Bilder Das zweite Halbjahr 2021 in Wermelskirchen in Bildern

Wermelskirchen Der Starkregen im Juli beschäftigt die Menschen viele Monate. Ein Lichtblick in diesen dunklen Momenten: Das Engagement von Freiwilligen wie auch die Lichterfahrt der Landwirte. Die Gewerkschaft Verdi sorgt für einen Riesendämpfer. Ein Rückblick auf die Monate Juli bis Dezember.

Juli

Film-Eck kehrt nach sieben Monaten aus dem Lockdown zurück+++Immer noch keine Freigabe des Jugendfreizeitparks+++Felix Steinwascher (Schwanenschule) gewinnt bei NRW-Wettbewerb+++300 künstliche Gelenke werden jährlich im Krankenhaus implantiert+++Hiobsbotschaft: Weder vom Land noch vom Bund gibt es Geld für ein neues Hallenbad+++Sportlerehrung der Stadt: Luke Cabecana und Romina Ramspott sind die besten Sportler, der SSV Dhünn ist bester Verein. Lob gab es auch für den Sportabzeichen-Obmann. Stephan Becker. Übungsleiterin des Jahres ist Sabine Lange+++Investor verkauft Baugebiet am Meisenweg+++ Impfarzt Dr. Christian Meyer mahnt: Corona-Gefahr ist nicht vorbei+++Stress mit dem Jugendfreizeitpark: Es gibt keine Nachtruhe für Anwohner+++Hannelore Schulte hat sich nach 26 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand verabschiedet++Starkregenfälle: Straßen gesperrt, Freibad unter Wasser+++Freispruch im Totschlag-Prozess gegen einen Krankenpfleger+++A1-Vollsperrung: Kreuz Leverkusen steht unter Wasser+++Wermelskirchen zeigt viel Solidarität mit dem Ahrtal+++Holpriger Start beim mobilen Impfen des Kreises+++Vereine fordern mehr Offenheit für die Jugend im Freizeitpark

August

Container sollen das Grundschul-Raumproblem in Tente lösen+++Dorf-Kultur will in Dabringhausen durchstarten+++Am Busbahnhof ist eine Partyszene entstanden und nervt die Anwohner+++Neuer BGV-Jahreskalender ermöglicht Blick in die heimische Schul-Geschichte+++Pflegeheime bereiten sich auf vierte Welle vor+++Polizei warnt vor fiesen Betrugsmaschen+++Nestgruppe eröffnet am Forstring: zehn neue Kita-Plätze für die Jüngsten+++Marike Steinacker erreicht bei den Olympischen Spielen in Tokio im Diskuswerfen den achten Platz. Sie erholt sich bei ihrer Familie in Dabringhausen und freut sich auf die Kirmes+++Für den Feierabendmarkt wird die Telegrafenstraße gesperrt+++Wohnmobilisten bekommen Platz in Dhünn+++Testzentrum der Lebenshilfe schließt Ende September+++Start für die Kulturfabrik auf dem Rhombus-Areal: 22 Veranstaltungen sind geplant+++THW bekämpfte Hochwasserfluten+++Christian Schuldt übernimmt kommissarisch die Leitung der ­­Sekundarschule +++Sweetex gibt Damenmode auf+++Schnellbus nach Köln vorerst vom Tisch+++Jugendfreizeitpark: Anwohner starten Unterschriften-Sammlung+++3G wird die Eintrittskarte zur Herbstkirmes

September

Einbrecher wird mit Drehleiter vom Dach gerettet+++Jugendfreizeitpark eröffnet. Verwaltungsgericht weist Eilantrag eines Anwohners aus Zenshäuschen ab. Damit dürfen Radfahrer durch die Hofschaft fahren+++Kirmes auf dem Schwanenplatz startet mit Kaiserwetter+++Verdi kippt den verkaufsoffenen Sonntag am späten Freitagabend+++Einzelhändler mit stiller Protest-Demo+++Das Aus für den Schnellbus seit Juni 2020 bekannt+++1,6 Mio. Euro Flutschäden an Brücken+++++Flüchtling legt Feuer in Unterkunft+++Volker Rosin feiert „Party“ mit 1000 Kindern im Rhombuspark+++Drücker verticken Glasfaser-Anschlüsse+++Zum Kirmesende gibt es doch einen verkaufsoffenen Sonntag - es gibt nun einen Ratsbeschluss, und Verdi ist zufrieden+++Kein Runder Tisch für Lärmgeplagte des Jugendfreizeitparks+++Stadt plant 20 P+R-Parkplätze an der Kenkhauser Straße+++Neun Direktkandidaten wollen in den Bundestag+++Kreis will für 2,4 Mio. Euro einen Radweg entlang der K18 bauen. WNKUWG: Damit wird Geld verbrannt+++Familie feiert den Wahlsieger Dr. Hermann-Josef Tebroke. Maik Außendorf zieht ebenso über die Liste ein wie Harald Weyel und Christian Lindner+++Das Impfzentrum in GL schließt nach zehn Monaten

Oktober

Andreas Gall gibt schuldenfreien DTV an Christoph Leyhausen ab+++28-Jähriger springt nach Tötungsversuch an seinen Eltern von der Autobahnbrücke und überlebt+++Untersuchung nach dem Starkregen: Das Vakuumnetz des Kanalsystems ist bei Starkregen überfordert. Eigentümer müssen vorsorgen+++Orgelbau in der Stadtkirche: Die Kosten steigen um 93.000. auf 358.000 Euro+++Personalmangel: Kita Jahnstraße schränkt Betrieb ein+++Der BGV schmeißt hin – kein Buchprojekt zum Stadtjubiläum 2023+++Landrat-Lösung: Schnellbus zwischen WK über Hilgen bis Leverkusen kommt im Dezember+++Hunderte feierten beim „WermelsKirchenTag“ im Rhombuspark+++Fußgängerin kritisiert fehlende Sicherheit entlang der L 101+++Rechtsstreit um die Gelbe Tonne: Verwaltungsgericht muss entscheiden+++Parkplatzärger im Eifgen - Nullneun muss Parksituation selbst klären+++Verkehrsbelastung der Innenstadt ungelöst+++Tente Rollen schickt Mitarbeiter ins Flutgebiet+++Das Handwerk wartet auf Material+++Stadt nennt Favoritenflächen für neue Wohngebiete, so in Vorderhufe und Pohlhausen+++Die Kulturfabrik wird zum kulturellen Herzschrittmacher+++Endlich Beratertage der AOK vor Ort

November

Kirchenbasar erwirtschaftet 8500 Euro+++Strompreis bleibt fast stabil – Gaspreis indes explodiert+++MGV Dhünn sagt Konzert mit Hofsängern ab+++Stadt plant Bürgerbeteiligung fürs Hüpptal+++Rathaus-Mitarbeiter verzichten nicht auf ihre Hunde+++Am Meisenweg beginnt im Frühjahr die Erschließung mit neuem Investor+++Lokale Impfstation geplant+++Extremer Stundenausfall an der Sekundarschule durch personelle Notsituation+++Rhombuspark-Eigentümer: Warum kein Hallenbad an dieser Stelle? Die Infrastruktur wäre besser als im Hüpptal+++Sankt Martin auf Augenhöhe: Zug ohne Pferd, dann Mantelteilung. So viele Menschen wie noch nie nahmen teil+++Stadt und WiW sagen Weihnachtsfabrik ab +++Sechs Mammutbäume sind die prächtige Wahrzeichen +++Geldautomaten in Telegrafenstraße gesprengt. Anwohner filmt Verbrecher+++Stadt bereitet sich auf Drittimpfungen vor+++Zustellerin „entsorgt“ Post+++ Indoor-Weihnachtsmarkt abgesagt+++Bauboom: Sparkasse bewilligt 69 Mio. Euro für Wohnungsbau+++Eigeninitiative: Ärztin Dr. Kalkan impft sonntags in der Praxis+++Wermelskirchener Ärzte starten Impfaktion+++Kein Sitzungskarneval, aber ein Rosenmontagszug? Darüber entscheiden die Zugteilnehmer.

Dezember