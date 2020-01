Premiere in Wermelskirchen : Austoben nach den Feiertagen

Wermelskirchen Premiere des Winter-Spielplatzes unter dem Motto „Kindercolorado“ in der Bogenbinderhalle der Kattwinkelschen Fabrik erlebt regen Zuspruch. Noch bis Sonntag lädt die Christliche Allianz Kinder und dorthin ein.

Eltern junger und jüngerer Kinder kennen das Phänomen: Für ihre Jungen und Mädchen sind die Feiertage aufregend, dazu „fällt“ den Kids in Kindergarten- und Schulferien die „Decke auf den Kopf“, weil das bergische Wetter nicht unbedingt zum dauerhaften Verweilen draußen einlädt. Da kommt vielen der Winter-Spielplatz unter dem Motto „Kindercolorado“ in der Bogenbinderhalle der Kattwinkelschen Fabrik, zu dem die Christliche Allianz aus sieben Gemeinden noch bis Sonntag, 5. Januar, einlädt, gerade sehr gelegen. Ohne notwendige Anmeldung und bei freiem Eintritt nutzten bereits zahlreiche Eltern und rund 160 Kinder den Premieren-Tag. Damit machten die Besucher die Aktion, die in dieser Form erstmals angeboten wird, zu einem Erfolg.

Die gute Resonanz auf den kleinen Indoor-Winter-Spielplatz in den Räumen der Evangelische Freikirchen-Gemeinde Treffpunkt Hoffnung im vergangenen Jahr, hatte die Idee zu einer größeren Variante bei der Christlichen Allianz ausgelöst. Das berichtete die ehrenamtliche Mitarbeiterin Susanne Massey von der Freikirchlichen Gemeinde im Gemeinde-Zentrum Dabringhausen (GZD) Auf der Huhfuhr im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die unterschiedlichen Gemeinden wollen gemeinsam etwas Interessantes für Kinder und Familien anbieten. Wir möchten, wenn man so will, ein niederschwelliges Angebot auf neutralem Boden schaffen – keine fromme Veranstaltung, sondern eine Möglichkeit zum Knüpfen von Kontakten, aus denen Freundschaften entstehen.“ Bereits beim Öffnen der Türen seien die Kinder in die Halle geströmt, die Aktion sei ein „totaler“ Erfolg: „Wir haben wohl den richtigen Nerv getroffen. Das Wetter ist nicht toll und nach den Feiertagen wollen alle einen Ausgleich durch Bewegung sowie Abwechslung.“