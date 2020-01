Radevormwalder fuhr unter Drogeneinfluss : Polizei erwischt Drogen- und Alkoholsünder

Rhein-Berg (pd) Alkohol- und Drogenkonsum bei Fahrzeugführern ebbt auch zwischen den Jahren nicht ab. Gleich drei Fahrzeugführer können sich im neuen Jahr auf eine Zeit ohne Führerschein einstellen, teilt die Polizei mit.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 30./31. Dezember wurden in Leichlingen, Wermelskirchen und Kürten Kontrollen durchgeführt. In Wermelskirchen wurde ein 24-jähriger Mann aus Radevormwald unter Drogeneinfluss fahrend angehalten, in Kürten-Bechen erwischte es einen 20jährigen Mann aus Trier, bei dem der Drogenvortest positiv ausfiel. Bei beiden wurden Blutproben entnommen. In Leichlingen fuhr ein 45jähriger Kölner mit seinem Pkw unter erheblichem Alkoholeinfluss. Seinen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, diesen wird er im Nachgang abgeben müssen. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen.