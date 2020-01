Nun SPD-Mitglied in Wermelskirchenf : Ratsfrau Heike Lehmann wechselt die Partei

Wermelskirchen Die CDU-Politikerin hatte ihren Austritt erklärt, seit Neujahr ist sie SPD-Mitglied und behält ihr Ratsmandat.

Das heißt, dass sie nunmehr im Stadtrat einen Platz in den Reihen der SPD einnehmen wird. Die SPD hat dann zwölf statt elf Sitze, die CDU statt 18 Sitze bis zum Ende der Wahlperiode Ende Oktober noch 17 Sitze. Sie werde auch ihre Mandate im Ausschuss für Schule, Kultur und Betriebsausschuss Kattwinkelsche Fabrik, im Ausschuss für Sport, Freizeit und Tourismus sowie ihre Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes behalten. Die Stellvertreter-Posten in anderen Gremien gebe sie auf. Lehmann: „Ich möchte in den Bereichen Sport, Schule und Jugend weiter politisch arbeiten.“

Außerdem habe sie in bestimmten Sachfragen eine andere Auffassung vertreten. „Ich wollte immer etwas für die Jugend in der Stadt erreichen. Sie hat keinen Treffpunkt, die Außenplätze – wie der Platz an der ehemaligen Realschule – dürfen ab 20 Uhr nicht mehr genutzt werden. Daher war ich von Anfang an für den Jugendfreizeitpark und habe auch an den ersten Treffen teilgenommen“, erinnert die Politikerin. Die CDU sei anfangs gegen den Platz an dieser Stelle gewesen, auch wenn sie am Ende für den Bau votierte.