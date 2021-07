Spieplplätze in Wermelskirchen : Neues Leben für den Spielplatz

Spieplplätze in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen investiert in neue Spielgeräte auf dem Spielplatz Hagenerberg und setzt zudem auf Bürgeraktionen. Auch um den Bolzplatz will sich die Stadt kümmern.

Die Eltern am Hagenerberg hatten Protest im Rathaus angemeldet: Der Spielplatz in ihrem Viertel sei vernachlässigt worden, kleine Kinder würden hier fast überhaupt keine Möglichkeit bekommen, zu spielen und auch der benachbarte Bolzplatz brauche dringend einen Arbeitseinsatz. Bereits seit Jahren dränge man auf eine Verbesserung der Situation, hatten die Eltern beklagt. Bisher seien sie immer vertröstet worden.

Geplant ist nun auch die Einbeziehung der Eltern am Hagenerberg. Dafür ist auch Mahmut Egilmez (CDU) im Einsatz, der Kontakt zu den Müttern und Vätern in seinem Wahlbezirk aufgenommen hat. Es könne womöglich eine Aktion geben, bei der die Familien in die Neugestaltung einbezogen werden. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest.