Unternehmen in Wermelskirchen : 30. Auszeichnung für Produktqualität

Wermelskirchen Das langjährige Qualitätsstreben von Daum & Eickhorn wurde jetzt gewürdigt. Der Geschäftsführer Gerrit Schneider sieht darin auch eine Anerkennung der Mitarbeiter.

Daum & Eickhorn-Geschäftsführer Gerrit Schneider ist sehr zufrieden über diese Auszeichnung. „Ein hoher Qualitätsanspruch gehört heute zum Selbstverständnis auch unseres Unternehmens. Außerdem ist es eine Würdigung der Arbeit unserer Mitarbeiter, die Qualität über die vielen Jahren so hoch zu halten.“ Ohne das gutes Team sei die Produktion in einem so hohen Standard nicht zu halten.

Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Aktuell sind Wurstwaren in der Prüfung. „Wir erwarten in den nächsten Wochen das Ergebnis“, so Schneider.