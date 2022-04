Expedition ins Buchreich in Wermelskirchen : Altwicker gibt Lesetipps für den kommenden Frühling

Der Waldbröler Mike Altwicker war wieder mit seinem roten Sofa zu Gast in der Stadtbücherei. Foto: privat

Wermelskirchen Was gibt es Neues auf dem Buchmarkt? Die Stadtbücherei bietet dazu regelmäßig ihre Lesereihe „Expedition ins Buchreich“ an. Buchkritiker und Moderator Mike Altwicker präsentierte interessante Bücher.

Herbstzeit ist Lesezeit. Moment, Herbst? Steht nicht der Frühling an? Tatsächlich ist das wohl so, auch wenn es das Wetter im Moment nicht unbedingt vermuten lässt. Aber letztlich lässt es sich auch im Frühling gepflegt schmökern. Bleibt nur die Frage, was man sich aus der unüberschaubaren Masse an neuen - oder auch nicht ganz neuen - Büchern für die gemütlichen Stunden im Garten oder auf dem Balkon herauspicken soll.

Die Lesereihe „Expedition ins Buchreich“ mit dem Buchkritiker und Moderator Mike Altwicker, die in schöner Regelmäßigkeit in der Stadtbücherei stattfindet, könnte da vielleicht helfen. Am Dienstagabend, ein besonders herbstlicher Frühlingstag ging da gerade langsam zu Ende, war Altwicker wieder einmal in Wermelskirchen, knapp 50 Interessierte waren gekommen, und wollten sich ein paar Bücher auf gewohnt sympathische Weise näherbringen lassen. Die Bücher, die Altwicker mitgebracht hatte, waren dabei aus ganz unterschiedlichen Genres. So etwa „Wo die Wölfe sind“ von Charlotte McConaghy. „Dieses Buch über eine junge Wissenschaftlerin, die sich zum Ziel gesetzt hat, Wölfe wieder in Schottland anzusiedeln, hat eine außerordentlich starke Natursprache - und einen unglaublichen Showdown“, sagte Altwicker dazu.

Ganz anders war da „Man vergisst nicht, wie man schwimmt“ von Christian Huber. Das Buch war angesiedelt an jenem Tag im August 1997, an dem Lady Di gestorben war, was dem Protagonisten aber nicht so wichtig war, wie das eigene Leben in einem Dorf mitsamt seinen Geheimnissen der Jugend. Einen Krimi hatte Altwicker mit „Der Holländer“ von Mathjis Deen dann als Nächstes im Gepäck. Im Buch ging es um einen sprichwörtlich grenzwertigen Leichenfund an der deutsch-niederländischen Grenze, den aber nur der titelgebende Ermittler, also eben jener „Holländer“, am Ende würde lösen können. „Interessanterweise ist der Ermittler hier am Anfang eher eine Randfigur“, sagte Altwicker.

Eher tragisch sei dann das Buch „Das Fundbüro der verlorenen Träume“ von Helen Frances Paris. Es erzähle von der Suche nach einem erfüllten Leben, das von der Hauptfigur Dot, die in einem Londoner Fundbüro arbeite. Ein weiterer Krimi, ein echtes Kammerspiel, war „Das Loft“ von Linus Geschke – das stellte Altwicker aus der Reihe vor, weil er davon so begeistert war. Für Freunde der deutsch-deutschen Geschichte wäre Annette Wieners neuer Roman „Die Diplomatenallee“ gut geeignet. Darin ging es um ein DDR-Diplomatenehepaar, das sich 1974 als erste Ost-Diplomaten im Westen niederließen.