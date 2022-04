Aufnahme in Wermelskirchen : Platz für 40 Ukraine-Flüchtlinge geschaffen

Wermelskirchen Die obere Etage der ehemaligen Polizeiwache wird vorbereitet. Eine Fluchttreppe entsteht. Die mögliche Belegung von Hallen bleibt eine Option. 317 Flüchtlinge haben Zuflucht bekommen.

Als im Februar die Stadt die Fluchttreppe an der ehemaligen Polizeiwache demontieren ließ, war klar: Der Leerstand des lange Zeit als Flüchtlingsunterkunft teilweise genutzten Gebäudes gegenüber dem Rathaus sollte ein Ende haben. Dort sollten Ende März Büroräume für Abteilungen der Stadtverwaltung unterkommen. Die Vorbereitungen in der Abteilung Gebäudemanagement liefen zeitnah an. Doch der Ukraine-Krieg und die damit verbundene Flüchtlingswelle sorgen für eine neue Situation: Am Donnerstag baute eine Fachfirma eine neue Fluchttreppe auf, denn die obere Etage des ehemaligen Polizeigebäudes wird vorbereitet, um im Notfall Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu bieten. „Es ist zunächst eine reine vorbereitende Maßnahme, um schnell Kapazitäten bereitstellen zu können, wenn es nötig ist“, so Bürgermeisterin Marion Lück. „Wir rechnen mit einer größeren Umverteilung der geflüchteten Menschen auf die Klein- und Mittelstädte, weil die Kapazitäten in den Großstädten erschöpft sind“, so Lück.