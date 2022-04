Unfall mit hohem Sachschaden : Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Wermelskirchen/Leichlingen Zwei schwer verletzte Autofahrerinnen – eine aus Burscheid, eine aus Wermelskirchen – kollidierten im Gegenverkehr. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Das ist die Bilanz ines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 21 Uhr in Leichlingen.Wie die Polizei mitteilt, war eine 49-jährige Burscheiderin auf der Landstraße 294 in Höhe Költershausen aus Richtung Witzhelden kommend bergab unterwegs und wollte in Freienhalle nach links Richtung Burscheid-Grünscheid abbiegen.