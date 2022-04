Löwenteich in Wermelskirchen : Das Stillgewässer hat sich gut entwickelt

Löwenteich in Wermelskirchen

Die Arbeiten am Heintjesmühlenbach werden fortgesetzt: Aus dem Löwenteich soll ein naturnaher Bachlauf werden. Foto: Wupperverband

Wermelskirchen Der Löwenteich wird in wenigen Wochen zu einem naturnahen Bachlauf mit Stillgewässer. Schon jetzt sind dort Grasfrösche eingezogen.

(lauw) Ab Mittwoch sind die Restarbeiten im Gesamtprojekt Löwenteich gestartet. Im Auftrag der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) als Eigentümer des Teichs setzt der Betrieb Gewässer des Wupperverbandes in den kommenden rund fünf bis sechs Wochen die letzten Arbeitsschritte am Heintjesmühlenbach um. Dann ist die Verwandlung des ehemaligen Löwenteichs in Wermelskirchen – einer Teichanlage, deren Dammbauwerk nicht mehr den Regeln entsprach – zu einem naturnahen Bachlauf mit Stillgewässer für Tier- und Pflanzenarten abgeschlossen.