Folgen des Ukraine-Kriegs in Wermelskirchen : Der Kulturausschuss lehnt Zuschuss für Sommerevents ab

Folgen des Ukraine-Kriegs in Wermelskirchen

Wermelskirchen Im Ausschuss für Kultur, Freitzeit und Tourismus zieht das Bürgerforum seinen Antrag zurück und bezieht sich damit auch auf Äußerungen von Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch, der Folgen des Ukraine-Kriegs im Doppelhaushalt 2022/23 befürchtet.

Damit bezog sich Platt, der eigens für seine Äußerungen zu dem Rückzug des Antrags seiner Fraktion den Ausschussvorsitz kurzzeitig an seinen Stellvertreter Benjamin Schmidt (CDU) abgegeben hatte, auch auf Erläuterungen von Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch. Der hatte im Zuge der Haushaltsplanberatungen für 2022/23 im Fachausschuss formuliert: „Wir waren im Februar noch vorsichtig optimistisch – auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen von Corona auf den städtischen Haushalt. Aber die Ereignisse nur wenige 1000 Kilometer entfernt werden ihre Spuren im Haushalt hinterlassen.“ Wenngleich niemand diese Folgen im Moment genau beziffern könne. Aber: Angesichts von geplanten Aufwendungen in Höhe von 115 Millionen Euro in 2023 wäre der anvisierte Überschuss von knapp 230.000 Euro im gleichen Jahr trotz Steuererhöhungen sehr gering.“