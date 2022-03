Gute Kontakte nach Russland und Ukraine : Wegberger Kulturförderkreis setzt Statement gegen Krieg

Immer wieder gastieren Musiker aus Osteuropa auf Einladung von Opus 512 in Wegberg, so auch das ukrainische Duo Adamé im Jahr 2020. Foto: Opus 512

Wegberg Der Kulturförderkreis Opus hat in 30 Jahren viele freundschaftliche Kontakte zu Musikern aus Osteuropa aufgebaut. Sehr betroffen macht die Vereinsmitglieder der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

(RP) Der russische Überfall auf die Ukraine macht auch die Mitglieder des Kulturförderkreises Opus 512 äußerst betroffen. „Wir können nicht nachvollziehen, was der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner Strategie bewirken will. Viele Kontakte, politische, wirtschaftliche und vor allem kulturelle bestehen nach Russland und haben spätestens nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zu einem einvernehmlichen Miteinander geführt“, schreibt der Verein in einer Stellungnahme.

Seit mehr als 30 Jahren pflegt Opus 512 Kontakte zu Russland und verschiedenen osteuropäischen Ländern. Sänger, Instrumentalisten und Chöre aus Armenien , Litauen , Polen , Russland, Tschechien und der Ukraine sind regelmäßig in Wegberg zu Gast. „Zu allen bestehen bis heute freundschaftliche Beziehungen, auf die wir nicht verzichten wollen. Unsere Studienreisen führten uns nach Russland, Litauen, Polen und Tschechien. Hierbei haben wir die Menschen dieser Länder kennen, schätzen und lieben gelernt“, so Opus 512.

Mit ganzem Herzen steht der Verein zu den Menschen, „die unter diesen kriegerischen Untaten zu leiden haben, in der Ukraine, aber auch in Russland“. Den russischen Präsidenten fordert Opus 512 auf, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen und wieder Frieden einkehren zu lassen. „Denken Sie an Tschaikowsky, Glinka, Prokofjew, Rachmaninow, Mussorgski und viele andere, deren Musik um die Welt geht und die Menschen erfreut. Das soll und muss so bleiben, denn Musik verbindet.“