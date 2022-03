Streetworkerin schlägt Alarm : Finanzlage blockiert mobile Jugendarbeit in Wegberg

Streetworkerin Birthe Wernery hat in den vergangenen Jahren mehrere Graffiti-Aktionen organisiert, wie hier an der Venloer Straße. Foto: Nicole Peters

Wegberg Streetworkerin Birthe Wernery steht kein Grundetat mehr zur Verfügung. Sie appelliert an den Bildungsausschuss, für Abhilfe zu sorgen. Grund ist der anhaltende Haushalts-Streit.

Seitdem die Stadt der vorläufigen Haushaltsführung unterliegt, sind bis auf Weiteres keine freiwilligen Leistungen mehr möglich. So schreibt es die Gemeindeordnung vor. Diese Ausgangssituation besiegelt hatte die Ratsmehrheit aus allen Fraktionen mit Ausnahme der SPD, als sie den Haushaltsplan für das Jahr 2022 in der Sitzung am 8. Februar ablehnte. Leidtragende sind unter anderem die Wegberger Vereine, die bislang auf städtische Fördermittel zählen konnten. Auch Streetworkerin Birthe Wernery muss nun mit den Auswirkungen der Finanzlage kämpfen und kann ihre Tätigkeit nicht mehr im bisherigen Umfang ausüben, wie sie dem Bildungsausschuss in ihrem Jahresbericht eindrücklich erläuterte.

Der Grund: Ihr steht aufgrund des haushälterischen Schwebezustandes vorläufig kein Grundetat mehr zu Verfügung, den sie aber dringend benötigt, um mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Das sind hauptsächlich junge Menschen im Alter von 13 bis 30 Jahren, die zum Teil wohnungslos, drogensüchtig oder straffällig geworden sind oder sich in anderen prekären Lebenssituationen befinden. „Es gibt verschiedene Gruppen, die auch unterschiedliche Treffpunkte haben, die sich ebenfalls oft verändern“, erläuterte Birthe Wernery den Ausschussmitgliedern. „Feste Gruppenzugehörigkeiten bestehen nicht, es sind immer wieder neue Gruppenkonstellationen zu beobachten.“ Sehr viel Beziehungsarbeit sei notwendig, um ein Vertrauensverhältnis zu schaffen als Grundlage für Beratungen und Hilfsangebote, so Wernery. Außerordentlich wichtig dabei: Spontaneität und Flexibilität.

Info Bürgermeister Stock will Fahrplan vorlegen Förderung Bürgermeister Michael Stock hatte für den Haushalt einen konsensfähigen Fahrplan in Aussicht gestellt. Wenn sich Politik und Verwaltung einigen, könnten Fördermittel bis Ende des Jahres wieder fließen, so Stock.

Nach Angaben der Streetworkerin haben sich Projekte wie zum Beispiel Graffitiaktionen oder Grillsessions am Skaterplatz als niedrigschwellige Mitmachangebote bewährt. Diese kosten allerdings Geld, obgleich es nicht um hohe Summen geht. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen sind auch keine Aktionen zur Einweihung des neuen Skaterplatzes möglich“, verdeutlichte Birthe Wernery. Noch im Laufe des Frühjahrs soll die neue Anlage, an deren Planung die jugendlichen Nutzer in mehreren Workshops mitgewirkt haben, freigegeben werden. Die Bauarbeiten in der Nähe des Hans-Gisbertz-Stadions sind fast abgeschlossen. Zum weiteren Bauabschnitt, der unter anderem ein Basketballfeld und auch eine Calisthenics-Anlage vorsieht, seien bereits im Dezember Gespräche mit der Nutzergruppe geführt worden, berichtete die Streetworkerin. Die angrenzende Dirtbike-Bahn soll 2022 ein eigenständiges Projekt mit der Nutzergruppe werden.

Wernery appellierte an Rat und Verwaltung, möglichst rasch wieder Mittel verfügbar zu machen, damit die mobile Jugendarbeit in gewohnter Form fortgesetzt werden kann. Überwiegend ist die Streetworkerin im Wegberger Innenring unterwegs. Der Stadtpark, die Innenstadt, der öffentliche Raum rund um den Skaterplatz, die Spielplätze, die Parkplätze und das alte Krankenhausgelände sind unter anderem die Ziele ihrer Sozialraumbegehungen. Insgesamt besteht Kontakt zu mehr als 200 Jugendlichen und jungen Erwachsenen.