Zentrale Unterbringungseinrichtung in Wegberg : 850 Flüchtlinge aus der Ukraine in Petersholz

Durch diese Tür gehen alle Neuankömmlinge in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Petersholz. Foto: Gabi Laue

Wegberg Die maximale Kapazität der Zentralen Unterbringungseinrichtung liegt jetzt bei etwa 1000 Plätzen, nachdem zusätzliche Zelte aufgebaut worden sind. Dort ist ein Aufenthalt über einen Zeitraum von bis zu drei Wochen vorgesehen.

(stva) Bislang sind in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Petersholz für Flüchtlinge zirka 850 Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden. Um Kommunen bei der Unterbringung zu entlasten, hatte die Bezirksregierung Köln bereits in der vorvergangenen Woche damit begonnen, die Einrichtung des Landes NRW freizuräumen und die Bewohner auf andere Landeseinrichtungen zu verteilen. In Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind hunderttausende Menschen auf der Flucht.

Die ZUE Petersholz bereitet sich derzeit auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet vor. Innerhalb von zwei Tagen wurden in der ehemaligen britischen Wohnsiedlung mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Wegberger Feuerwehr Zelte aufgebaut. Zudem wurde die notwendige Infrastruktur wie Küchen und Duschen auf dem Gelände eingerichtet. Das vorübergehende Zeltlager bietet Platz für etwa 250 bis 300 Personen. Damit sind in der ZUE Petersholz neben der bereits vorhandenen Kapazität von 690 Plätzen kurzfristig insgesamt etwa 1000 Plätze für geflüchtete Menschen aus der Ukraine vorhanden.

Gleichzeitig sehen sich alle Beteiligten nach Angaben der Bezirksregierung dazu in der Lage, die Beherbergung und Verpflegung dieser 1000 Menschen vollumfänglich sicherzustellen. Die vom DRK zur Verfügung gestellten Zelte eignen sich für die Unterbringung über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Danach besteht die Möglichkeit, Zelte aufzubauen, die sich für eine Unterbringung über einen maximalen Zeitraum von sechs Monaten eignen.

„Nachdem die Kriegsflüchtlinge in den Landeseinrichtungen einen Gesundheitscheck absolviert und sich eingerichtet haben, habe ich die Hoffnung, dass die Menschen – überwiegend Frauen und Kinder – nach den schrecklichen Strapazen ihrer Flucht in der ZUE Wegberg und der ZUE Bonn ein wenig zur Ruhe kommen können“, erklärt Regierungspräsidentin Gisela Walsken und fügt hinzu: „Ich bin beeindruckt und stolz, mit welchem Engagement und welcher Solidarität alle Beteiligten hier kurzfristig zusammenarbeiten, um den Ukrainern in dieser schweren Zeit zu helfen.“

Die ZUE Petersholz war während des großen Flüchtlingszustroms nach Deutschland am 1. September 2015 zunächst als Notunterkunft in der früheren britischen Wohnsiedlung am ehemaligen Flugplatz der Royal Air Force Wildenrath eröffnet worden. Bisher fanden dort Flüchtlinge aus unterschiedlichen Ländern eine erste Anlaufstelle. Jetzt ist die Einrichtung schwerpunktmäßig für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen. „Die ZUE Wegberg bietet dafür ideale Bedingungen“, so Regierungspräsidentin Walsken.