Nach Klage der Ukraine : Internationaler Gerichtshof fordert Ende des russischen Angriffs

Proteste vor dem Gebäude des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, Foto: dpa/Peter Dejong

Den Haag Schon fast drei Wochen dauert der russische Angriff auf die Ukraine. Nun haben die höchsten Richter der Vereinten Nationen gesprochen. Ungewöhnlich deutlich. Doch wird der Spruch viel bewirken?

Der Internationale Gerichtshof hat angeordnet, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt. Russland selbst blieb der Verlesung der Entscheidung im Friedenspalast fern. Die Gewalt müsse sofort enden, sagte die Präsidentin des Gerichtes, Joan Donoghue. Dieser Einsatz führe zu unzähligen Toten und Verletzten.