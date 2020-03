Dorfgemeinschaft Hei on Klei Wegberg-Gerichhausen : Präsident Jackels macht nach 4 mal 11 Jahren Schluss

Gerichhausen Die Verabschiedung von Sitzungspräsident Heribert Jackels war der emotionale Höhepunkt der Galasitzung der Dorfgemeinschaft Hei on Klei.

Wer regelmäßig die Galasitzung der Dorfgemeinschaft Hei on Klei aus Wegberg-Gerichhausen besucht, der weiß, dass es zum Ende hin immer emotional wird. Langjährige Mitglieder werden geehrt oder verdiente Trainerinnen oder Tänzerinnen verabschiedet. Es gab in der Geschichte der Gerichhausener Dorfgemeinschaft aber wohl nur selten einen Galaabend, an dem es so sentimental wurde wie am Karnevalswochenende, als Präsident Heribert Jackels verabschiedet wurde.