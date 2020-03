Vorverkauf für Kult-Open-Air am 28. März : „Pape grillt“ geht in die nächste Runde

Querbeat und Kasalla sorgten bei „Pape grillt 2019“ für ausgelassene Stimmung beim Publikum im Innenhof von Haus Beeck. Foto: Daniel Rüdell

Wegberg Querbeat und Kasalla (2019) waren schon da, Niedeckens BAP (2018), Nena (2017), Brings (2016), die Höhner (2015) und die Bläck Fööss (2014) auch – im Sommer steht im Garten von Haus Beeck der Grill für die nächste Mega-Party bereit.

Von Markus Peggen

Der Beecker Humorist und Karnevalskünstler Christian Pape lädt auch in diesem Jahr wieder zu „Pape grillt“ nach Wegberg-Beeck ein. Diesmal findet das Festival am Freitag, 4. September, statt. „Der Termin steht fest, ist fixiert, in Kürze dürfen wir dann auch verraten, wer in diesem Jahr auf der Bühne steht“, berichtet der Gastgeber voller Vorfreude auf das große Sommerspektakel.

„Ich bin mir sicher, dass wir wieder einen absoluten Hochkaräter verpflichten konnten, der meine Gäste begeistern wird“, kündigt Pape an. Noch laufen die Gespräche: Wer dann auf der großen Bühne im privaten Garten von Familie Pape zwischen den historischen Mauern von Haus Beeck auf der Bühne steht, wird voraussichtlich zehn Tage vor dem Vorverkaufstag veröffentlicht.

Info Vorverkauf am Haus Beeck am 28. März Termin Der Vorverkauf für „Pape grillt 2020“ startet am Samstag, 28. März, ab 12 Uhr direkt am Haus Beeck in Wegberg-Beeck. Jeder, der dann Anfang September dabei sein möchte, sollte sich diesen Tag für den Vorverkauf notieren.

Der Vorverkauf findet am Samstag, 28. März, statt. Ab 12 Uhr gibt es die Tickets direkt beim Gastgeber zu Hause im Innenhof von Haus Beeck. Wer am 4. September bei „Pape grillt 2020“ dabei sein möchte, sollte am 28. März schnell sein: In den vergangenen Jahren waren die rund 3000 Eintrittkarten in weniger als einer Stunde komplett ausverkauft. Ein kleiner Teil der Karten wird am 28. April ab 12 Uhr auch im Internet unter www.pape-grillt.de angeboten.

Wie in den vergangenen Jahren werden sich Christian Pape und sein Team auch schon für den Vorverkauf einige Überraschungen einfallen lassen, damit selbst dieser Tag ein ganz besonderes Erlebnis wird. Unter anderem wird Papes Premiumpartner Edeka Endt „angrillen“ und frei Haus für die Verpflegung der wartenden Gäste sorgen.

„Pape grillt“ ist mit seiner familiären Atmosphäre in kürzester Zeit zum Kult geworden. Auch der im vergangenen Jahr von den Gästen viel gelobte Food Court mit Biergarten entlang der Toreinfahrt wird wieder mit frisch zubereiteten Köstlichkeiten die „Pape grillt“-Fans verwöhnen.