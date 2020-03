Heinsberger Krisenstab informiert : Schulen und Kitas bleiben weiter geschlossen

Kreis Heinsberg Schulen und Kindergärten bleiben im Kreis Heinsberg aufgrund der Corona-Virus-Situation eine weitere Woche bis zum 15. März geschlossen.

Bis Donnerstagabend lagen im Kreis Heinsberg 195 laborbestätigte Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus vor. Wie sich die Fallzahlen in den nächsten Tagen entwickeln werden, könne nicht prognostiziert werden, teilte die Kreisverwaltung weiter mit und kündigte an: „Vor diesem Hintergrund haben sich die Bürgermeister aller kreisangehörigen Kommunen mit dem Kreis Heinsberg einvernehmlich darauf verständigt, dass Schulen, Kindergärten, Einrichtungen der Kindertagespflege sowie die Interdisziplinären Frühförderstellen weiterhin, zunächst bis zum 15. März, geschlossen bleiben.“ Die Erkenntnisse der nächsten Woche sollen fortlaufend in die Überlegungen des Krisenstabs zu dieser Thematik einbezogen werden.