Vielfältiges Programm in Wegberg : Frauengemeinschaft legt neue Termine vor

Wegberg Nach langer Pause geht es wieder los. Zunächst ist die Wortgottesfeier mit Kräutersegnung geplant. Weitere Aktivitäten wie Bogenschießen stehen ebenfalls auf dem Programm.

Nach der langen Zeit ohne gemeinsame Aktivitäten, was bekanntermaßen der Corona-Pandemie geschuldet war, haben die Frauen des kfd-Vorstandes für den Rest des Jahres 2021 schon einige Termine fest in den Terminkalender aufgenommen. Los geht es am Sonntag, 15. August, 11 Uhr, Kirche St. Peter und Paul: Angelehnt an die traditionelle Kräutermesse werden in der Wortgottesfeier selbst mitgebrachte Kräutersträuße gesegnet. Am Mittwoch, 18. August, 15 Uhr, findet dann die erste Mitarbeiterinnen-Versammlung in der Wegberger Mühle am Rathausplatz statt.