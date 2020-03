So gehen Schulen mit dem Coronavirus um : Das Schulhalbjahr straffer organisieren

Schüler im Kreis Heinsberg bleiben derzeit aufgrund der Corona-Virus-Situation zu Hause. Was das für den Lernstoff, die Klassenarbeiten und das Abitur bedeutet bedeutet, erklären Schulleiter und Lehrer. Foto: dpa/Caroline Seidel

Erkelenz Aschermittwoch sollte der Schulbetrieb weitergehen, doch der Coronavirus sorgt noch für verschlossene Schultüren.

„Aus schulischer Sicht ist es natürlich sinnvoller, das Unterrichtsgeschehen wieder aufzunehmen, aber aktuell müssen wir das Beste aus der Situation machen.“ Arnold Krekelberg, Schulleiter am Gymnasium Hückelhoven, blickt auf ein menschenleeres Schulgebäude. Viel lieber wäre es ihm, er würde seine Schüler und sein Kollegium wieder sehen, um, wie er es nennt, „eine gewisse Normalität zu haben“.

Ganz problemlos ist es nämlich nicht, dass die Schulen geschlossen haben. „In dieser Woche hätten unsere Abiturienten ihre Vorklausuren schreiben sollen. Das war fest terminiert. Ohnehin mussten wir bereits den Klausurplan unserer Oberstufe an die derzeitige Situation anpassen. Die zeitlichen Spielräume sind da sicherlich sehr knapp. Auch für die Klassen der Unter- und Mittelstufe haben wir bereits für Nachholtermine bei Klassenarbeiten gesorgt“, sagt Krekelberg. Auf Wunsch der Schüler und deren Eltern haben die Lehrer des Hückelhovener Gymnasiums Unterrichtsmaterial zusammengestellt, „damit die Schüler im Stoff bleiben“, so Krekelberg weiter. Die Lehrer arbeiten von zu Hause aus und stehen mit ihren Schülern in Kontakt, versichert der Schulleiter. Ebenso sind die Hauptfachlehrer, die unter anderem Fächer wie Mathematik und Deutsch unterrichten, damit beschäftigt, die Situation so gut es geht zu organisieren. Krekelberg: „Das ist alles sicherlich nicht die beste Wahl, aber eine andere Chance gibt es eben nicht.“

INFO Kommunikation dank moderner Medien In Zeiten von Internet, E-Mail und Co. ist es für die Schulen zumindest einfach, für die Schüler in der Zwangspause das Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen. Generell, so sagen die Schulleiter, funktioniere so der schnelle Kontakt zueinander sehr gut und sehr schnell. Gedacht ist aber auch an die, denen zu Hause der Zugang zu modernen Medien verwehrt ist. Wie die Wegberger Grundschulen betonen, solle keinem Schüler ein Nachteil entstehen, der nicht auf das zur Verfügung gestellte Material zurückgreifen könne.

Das Lehrerkollegium der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg ist in diesen Tagen damit beschäftigt, ihren Unterricht für das zweite Schulhalbjahr anzupassen – unter der Voraussetzung, dass die Lehrpläne dennoch erfüllt werden. Wie Schulleiterin Karin Hilgers mitteilt, stimme sich die sechsköpfige Schulleitung derzeit eng ab, zudem stehe sie selbst in ständigem Kontakt mit dem Schulträger, der die Gesamtschule über die Entscheidungen des Krisenstabs informiert. „Die Schulleitung steht außerdem in Kontakt zum Vorstand der Schulpflegschaft, während die Abteilungsleiter in Kontakt mit den Klassenlehrern ihrer jeweiligen Abteilung stehen. Über die Klassenleitungen werden die Schüler mit Arbeitsaufträgen versorgt“, fasst Karin Hilgers die Lage an ihrer Schule zusammen. Bereits jetzt steht fest, dass ein schon geplanter Fortbildungstag zum normalen Schultag werden wird. Hilgers: „Ausgesetzt werden zunächst allerdings die Lernstandserhebungen im 8. Jahrgang. Der Klausurplan der Oberstufe wird gestrafft.“ Positiv für die Oberstufe immerhin: Größtenteils sind die Vorabiklausuren geschrieben.

Das Erkelenzer Cusanus-Gymnasium geht diesen Weg, wie Schulleiter Jörg Diepenthal sagt: „Wir haben über unsere Homepage ein Materialverzeichnis bereitgestellt, in das die Lehrer das Material für die Schüler setzen. Ansonsten sind Schüler und Eltern auch angeschrieben worden. „Ohne Lehrer ist das für die Schüler sicherlich problematisch. Nicht ganz so drastisch fällt das für die Q2 auf dem Weg zum Abitur aus, denn hier geht es um Wiederholung bereits durchgenommenen Stoffs. Diese Schüler haben in den Leistungskursen die Vorabiturklausuren geschrieben, in den Grundkursen wurden sie auf die kommende Woche verlegt. Die anderthalb Wochen des aktuellen Unterrichtsausfalls klingen zwar lang, dennoch müssen wir flexibel sein und den Unterricht auf das Wesentliche festlegen, so dass Freiräume in der Unterrichtsgestaltung sicher verlorengehen“, so Diepenthal.

Ebenfalls hart trifft es die Grundschulen. Ulrike Neuenhofer, Schulleiterin der Luise-Hensel-Grundschule, musste Schülern und Eltern mitteilen, dass der Eilausschuss beschlossen habe, die Schulfeste am 14. März am Standort Erkelenz und 21. März am Standort Hetzerath ausfallen zu lassen. Sie fasst zusammen: „Alle an der Schule Beteiligten müssen die Sache meistern.“ Die Schüler haben Materialien bekommen, mit denen sie freiwillig arbeiten können. „Wir müssen ja auch die Betreuungssituation der Kinder berücksichtigen, ob in diesem Rahmen überhaupt gearbeitet werden kann.“