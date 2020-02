Wegen Coronavirus im Kirchenkreis Jülich : Sonntags-Gottesdienste in evangelischen Kirchen fallen aus

Kreis Heinsberg Die Sorge wegen der Verbreitung des Coronavirus betrifft nun auch die evangelische Kirche: „In vielen evangelischen Gemeinden findet am 1. März kein Gottesdienst statt“, erklärte Johannes de Kleine, Pressesprecher des Kirchenkreises Jülich. Landrat Stephan Pusch hatte in den vergangenen Tagen Maßnahmen angeordnet, um die Ausbreitung des aktuellen Coronavirus zu behindern.

So blieben Schulen und Kitas, aber auch Verwaltungen geschlossen. Aus demselben Anlass reagieren nun auch viele evangelische Gemeinden im Kreis Heinsberg und verzichten aus diesem Grund am Sonntag auf ihre Gottesdienste.

In folgenden evangelischen Kirchengemeinden gibt es am Sonntag keine Gottesdienste: Erkelenz, Gangelt-Selfkant-Waldfeucht, in Heinsberg, Lövenich, Randerath, Ratheim-Gerderath, Übach-Palenberg, Wassenberg-Dalheim und Wegberg. Die Presbyteriumswahlen in den Gemeinden Gangelt-Selfkant-Waldfeucht, Wassenberg und Wegberg fallen ebenfalls aus und werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.