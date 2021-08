Kreis Heinsberg : Kleine Helfer für den Rettungsdienst

Joachim Bobert, Vorsitzender Martinskomitee, übergibt die Bären an Stefanie Rolfs, stellvertretende Wachleiterin Hauptwachbereich Hückelhoven. Foto: Martinskommittee

Erkelenzer Land Wird der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg zu einem Notfall mit einem Kind gerufen, so ist das für alle Beteiligten eine ganz besondere Situation.

Für die Kinder kommen zu einer Verletzung oder Krankheit negative Erlebnisse hinzu. Die ungewohnte Umgebung in einem Krankenwagen, die fremden Rettungssanitäter und die eventuelle Trennung von den Eltern sind für ein Kind Notsituationen.

Durch die Übergabe eines Kuscheltieres, wie dem Tröstebären der Deutschen Teddy-Stiftung, wird diese Situation positiv überlagert. Auch die Rettungskräfte können bei den Kindern mit dem Teddy Vertrauen gewinnen. Seit fast zwanzig Jahren stattet das Martinskomitee Harbeck-Berg den Rettungsdienst des Kreises Heinsberg mit Tröstebären aus. Um das Konzept flächendeckend zu realisieren, arbeitet das Martinskomitee eng mit der Deutschen Teddy-Stiftung zusammen. So wird gewährleistet, dass die Teddybären keine Schadstoffe enthalten und keine Allergien auslösen. Die Teddys sind waschmaschinenfest und nicht in Kinderarbeit hergestellt. Die Bären werden jährlich vom TÜV Rheinland überprüft. Kunden und Mitarbeiterinnen der Wegberger Filiale der Feinkost Fleischerei Kohlen hatten so fleißig gespendet, dass 100 Teddys angeschafft werden konnten.