FC Wegberg-Beeck : Trauer um Günter Stroinski: Beecks Boss ist tot

Leben Aufgewachsen ist Günter Stroinski in Neuss-Gnadenthal – und darauf hat er auch stets großen Wert gelegt. Bis zu seinem 25. Lebensjahr spielte er dort Fußball und Tischtennis, musste schweren Herzens damit dann aufhören – seine Selbstständigkeit ließ ihm dafür keine Zeit mehr. 1986 zog er mit seiner Frau Brunhilde und dem gemeinsamen Sohn Ralph in den Beeckerwald.

Fußball In Beeck besuchte er fortan regelmäßig die Heimspiele des damals noch SC Beeck heißenden Vereins. 1989 wurde er Beisitzer. Den ersten Aufstieg mit Beeck feierte Stroinski 1993 – von der Bezirks- in die Landesliga. Nach zwei weiteren Aufstiegen spielte der Klub ab 1996 in der Oberliga Nordrhein und nannte sich in dem Jahr auch in FC Wegberg-Beeck um. 1998 wurde das Waldstadion eröffnet. Dort feierte der FC unter anderem den Mittelrheinpokalsieg 2008. 2015 und 2017 stieg Beeck in die Regionalliga auf. Seit März 2009 war Stroinski Beecks Vorsitzender.