Wilhelm Lennartz (91) aus Effeld : Wie das Fahrrad fit bis ins hohe Alter hält

Effeld Der Effelder Wilhelm Lennartz ist schon 91 Jahre alt. Seine täglichen Radtouren halten ihn gesund und munter. Wie das funktioniert.

Wer hat ihn nicht schon auf den Straßen im Kreis Heinsberg mit seinem Fahrrad gesehen? Seine inzwischen 91 Lebensjahre halten den in Effeld geborenen und heute in Heinsberg lebenden Wilhelm Lennartz nicht davon ab, täglich über mehrere Stunden mit seinem Fahrrad im Kreisgebiet und auch weit darüber hinaus unterwegs zu sein. Während seine Touren ihn auch heute noch bis Aachen, Düsseldorf, Köln oder nach Kevelaer und Xanten führen, steuerte der Senior bis vor wenigen Jahren bei mehrtägigen Fahrten sogar fern gelegene Ziele wie die österreichische Hauptstadt Wien an.

Überhaupt weiß Wilhelm Lennartz, sein schönes und vor allem gesundes Hobby gut einzuschätzen. Als älterer Radfahrer ist er vorsichtig und bemüht, Risiken so gut es geht auszuschließen. So sind für ihn einige Grundsätze unabdingbar: ein seniorengerechtes Rad mit niedrigem Durchstieg, ein bequemer Sattel sowie grundsätzlich der Fahrradhelm. „Kein Wetter ist zu schlecht, um in die Pedale zu steigen“, betont er. Was Eis und Schnee im Winter sind, bedeuten Hitze und permanenter Sonnenschein im Sommer. Witterungsgerechte Kleidung hilft in beiden Fällen. Doch auch die richtige Streckenwahl kann zur Sicherheit beitragen. „Das gut ausgebaute Radwegenetz in der Umgebung meines Heimatortes Effeld ist hier ein schönes Beispiel“, sagt er und verweist dabei auf seine täglichen Runden in und um Effeld.