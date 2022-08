Vor Polizei geflohen : Teenager mit geklautem Fahrrad erwischt

Grevenboich Ein Mann wurde in Grevenbroich Zeuge, wie zwei Jugendliche sich mit dem Fahrrad seiner Frau davonmachen wollten. Das Rad hatten die 16-Jährigen schon vorsorglich im Netz zum Kauf angeboten.

Der aufmerksame Mann verständigte am Freitag, 26. August, gegen 20.30 Uhr, die Polizei. Er hatte an der Röntgenstraße die Jugendlichen mit dem gestohlenen Fahrrad seiner Ehefrau bemerkt. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens ergriffen die Fahrraddiebe sofort die Flucht. Einer der Teenager konnte an der Einmündung zur Zedernstraße gestellt werden. Dem zweiten Jugendlichen gelang die Flucht, er konnte aber zwischenzeitlich ebenfalls ermittelt werden. Das Fahrrad erhielten die rechtmäßigen Eigentümer zurück. Es war im Internet bereits zum Verkauf angeboten worden. Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen.