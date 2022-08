ÖPNV im Bergischen Land : Auto, Bus, Rad – das Verkehrsmittel-Triell in Solingen

Morgenpost-Redakteurin Carolin Streckmann startete mit dem Auto aus der Tiefgarage Hofgarten. Foto: Peter Meuter

Solingen Wer braucht wie lange vom Graf-Wilhelm-Platz zum Solinger Hauptbahnhof ? Die Vergleichsfahrt im nachmittäglichen Berufsverkehr liefert überraschende Erkenntnisse. Carolin Streckmann, Rosa Röhder und Guido Radtke berichten.

Unterwegs mit dem Auto

Das Rennen startet, als wir den Bus der Linie 681 vom Kreisverkehr in die Kölner Straße am Graf-Wilhelm-Platz einfahren sehen. Während die anderen beiden mit Rad und Bus direkt starten können, führt mein Weg mich zunächst über die Straße in den Hofgarten. Reingehen, auf den Aufzug warten, auf die Parkebene -3 runterfahren und zum Auto laufen. Viereinhalb Minuten brauche ich vom Start bis zur tatsächlichen Abfahrt. Immerhin ist im Parkhaus relativ wenig los, ich komme gut zur Ausfahrt an der Weyersberger Straße.

An der Ampel zur Kotter Straße muss ich dann nur kurz warten, das ist ein gutes Zeichen für den Start der Fahrt. Meine Route führt mich über die August-Dicke-Straße – hier ist es kurzzeitig etwas voller – zum Kreisverkehr und schließlich in die Mangenberger Straße, von wo aus ich auf die Viehbachtalstraße abbiege. Hier kann ich erstmals etwas beschleunigen, wobei ich natürlich mehr Zeit rausschlagen könnte, wenn die Geschwindigkeit nicht aufgrund der Baustelle auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt wäre. Trotzdem habe ich ein gutes Gefühl, aktuell noch recht weit vorne zu liegen, auch wenn der Weg zum Auto Zeit gekostet hat.

Durch das geöffnete Fenster weht mir ein frischer Fahrtwind ins Gesicht – sehr angenehm bei Temperaturen um die 30 Grad und einer kaputten Klimaanlage – und über die Boxen höre ich Musik, zu der ich ohne Scham mitsingen kann, weil mich glücklicherweise ja niemand hören kann. Alles in allem also eine angenehme Fahrt mit der Gewissheit, gut voranzukommen – womöglich besser als das Fahrrad und ziemlich sicher als der Bus, auf dessen Route deutlich mehr Ampeln stehen. Deswegen habe ich ja die Route über die Vieh gewählt.

Doch dann: der erste Dämpfer. Bei der Abfahrt von der Vieh verpasse ich die Grün-Phase um eine knappe Sekunde. Also muss ich warten. Lange. Die Ampel zeigt sich gnadenlos. Als ich nach einigen Minuten – gefühlten Stunden selbstverständlich – endlich weiter kann, ist meine Siegesgewissheit geschrumpft.

Schließlich komme ich auf die Merscheider Straße, die trotz der Uhrzeit und des zu erwartenden Feierabendverkehrs relativ frei ist. Auch die Ampeln scheinen jetzt wieder auf meiner Seite zu sein. Während die Merscheider in die Kamper Straße übergeht, erhasche ich vor mir einen Radfahrer in einem gelben Shirt. Aha. Die Ampel nach der Viehbachtalstraße hat mich also tatsächlich meinen Vorsprung gekostet, Guido Radtke liegt jetzt vor mir. Aber nur knapp.

Ich nehme die Verfolgung auf, nur ein Auto ist zwischen uns. Das kann ich schaffen, denke ich mir – bis eben dieses Auto kurz hinter der Steinstraße in eine Einfahrt einbiegen will. Dafür bremst es ab, lässt zunächst zwei Fußgängerinnen passieren. Ein korrektes Verhalten, das mich in diesem Fall aber die Gelegenheit kostet, Guido Radtke auf dem Fahrrad zu überholen. Er kann rechts abbiegen in die Kieler Straße, die ansonsten nur für den Busverkehr freigegeben ist. Ich muss außen rumfahren. Jetzt steht also fest: Erste werde ich nicht mehr.

Doch ich komme als Zweite ans Ziel, eine respektable Platzierung, die mir jedoch etwas von dem Wissen vermiest wird, dass die Ampel hinter der Viehbachtalstraße mich offenbar um den Sieg gebracht hat. Die Auswertung hinterher auf der GPS-Tracker-App meines Handys spricht dabei für sich: Acht Minuten meiner knapp 20-minütigen Fahrtzeit habe ich gestanden – sicher die meiste Zeit davon an besagter Ampel.

Unterwegs mit dem Bus 681

Rosa Röhder arbeitet derzeit als Praktikantin in der Morgenpost-Redaktion und wählte den Bus auf dem Weg nach Ohligs. Foto: Peter Meuter

Kurz nach Start des Triells steht der Bus 681 bereits an seiner Haltestelle, sodass die Fahrt pünktlich um 17.12 Uhr beginnt. Trotz der Uhrzeit ist es im Bus verhältnismäßig leer, mehrere Sitzplätze sind noch frei. Möglicher Grund hierfür: Ein Sonderbus, der bereits drei Minuten zuvor abgefahren ist und somit einen Großteil der Fahrgäste abgegriffen hat.

Die ersten Stationen – Mühlenplatz und Rathaus – erreicht der Bus pünktlich. Zwar kommt es an fast jeder Ampel zum Stillstand, doch die angegebenen Zeiten des Fahrplans werden bislang eingehalten.

Bei Erreichen der Haltstelle Freiligrathstraße ändert sich dies jedoch. Aus mir unersichtlichen Gründen verzögert sich die Abfahrt um zwei Minuten. Statt planmäßig um 17.18 Uhr, fährt der Bus erst um 17.20 Uhr wieder ab. Diese zweiminütige Verspätung bleibt die nächsten drei Haltestellen bestehen, bis sie bei den Stadtwerken zu drei Minuten wird.

Vor jeder neuen Haltestelle steht die Hoffnung, dass keine Fahrgäste aus- oder einsteigen wollen, um die sowieso schon geringen Aussichten, als Erste am Hauptbahnhof einzutreffen, nicht noch kleiner werden zu lassen. Aber auch weiterhin scheint der Bus jede rote Ampel entlang der Strecke nach Ohligs mitzunehmen. Trotzdem wird die Haltestelle Hammertal bereits um 17.30 Uhr erreicht – lediglich eine Minute nach geplanter Zeit. Regelmäßig steigen weitere Menschen ein, sodass es im Bus zwar voller ist als bei Fahrtbeginn, es insgesamt aber leerer bleibt als erwartet.

Ab Merscheid wird die zuvor aufgeholte Zeit, dann auch schon wieder zunichtegemacht. Die Haltestelle Ohligs Rathaus wird mit drei Minuten Verspätung verlassen. Nun liegt die Hoffnung auf dem letzten verbleibenden Fahrtstück. Doch auch hier steht das Glück nicht auf meiner Seite. Die letzte Ampel ist selbstverständlich rot, sodass die Haltestelle am Hauptbahnhof nicht in einem Schwung erreicht werden kann.

Ankunft 17.37 Uhr. Lediglich zwei Minuten später, als im Fahrplan angegeben. Auf dem Weg zu unserem vereinbarten Treffpunkt vor dem Bahnhofsgebäude steigt die Spannung. Konnte ich trotz kleiner Verspätung vielleicht doch noch als Zweite das Ziel erreichen ? Doch da sehe ich bereits Carolin Streckmann und Guido Radtke nebeneinander stehen. Für mich und den Bus hat es nur für den dritten Platz gereicht. Trotz allem war die Fahrt angenehm – und eine Verspätung von lediglich zwei Minuten kann sich auf den tendenziell volleren Straßen im Feierabendverkehr definitiv sehen lassen.

Unterwegs mit dem Fahrrad

Morgenpost-Regionalchef Guido Radtke fährt in seiner Freizeit viel Fahrrad. Foto: Peter Meuter

Anfangs hatte die Grundidee gestanden, zum Auftakt der Themenwochen „Öffentlicher Nahverkehr“ das Auto gegen den Linienbus in das Duell auf den Weg vom Graf-Wilhelm-Platz zum Solinger Hauptbahnhof zu schicken. „Warum nehmen wir nicht das Fahrrad dazu ?“, warf Kollegin Carolin Streckmann ein. Ich habe mich auf das Triell eingelassen, weil ich von Anfang an daran geglaubt habe, nicht als Letzter das Ziel zu erreichen. Unter den Kollegen wurde ich sogar als Geheimfavorit gehandelt.

Beim Start um 17.10 Uhr weiß ich den Vorteil zu schätzen, mich mit dem ersten Tritt in die Pedale direkt auf den Weg machen zu können. Vom Busbahnhof geht es über die Kölner Straße, Blumenstraße und Augustastraße in Richtung Klingenhalle – so wie es auch die offizielle Beschilderung des Solinger Radwegenetzes vorgibt.

Als Strecke nach Ohligs habe ich mir die mit den wenigsten Ampeln sowie den geringsten Steigungen ausgeguckt. An der Kreuzung Weyersberger Straße / Kotter Straße muss ich mich eine knappe halbe Minute gedulden, bis das Lichtzeichen auf Grün umspringt. An der nächsten Ampel habe ich mehr Glück: Ohne anhalten zu müssen, geht es um 17.15 Uhr auf die Mangenberger Straße. Die Befürchtung, dass mich Carolin Streckmann bereits auf dem kurzen Abschnitt der Kotter Straße bis zur August-Dicke-Straße mit dem Auto überholen würde, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.

Die Mangenberger Straße lässt sich gut mit dem Fahrrad fahren. Die Autos parken auf den Seitenstreifen, es gibt kaum Stichstraßen, außer an der Kreuzung Untengönrather Straße keine Ampeln – und es geht eigentlich nur bergab. Der Tacho zeigt als Höchstgeschwindigkeit knapp über 40 Kilometer pro Stunde, der Durchschnitt liegt bis zum Abzweig Schorberger Straße bei 33 km/h. Ohne extrem in die Pedale getreten zu haben, passiere ich gegen 17.20 Uhr das Tüv-Gelände. Eine verdammt gute Zeit, wie ich gut einzuschätzen weiß, weil dies auch der Weg mit dem Rad nach Hause ist.

„Wenn ich jetzt nicht an der Friedenstraße bei Rot halten muss, kann ich am Hauptbahnhof der Erste sein“, geht es mir auf der Schorberger Straße durch den Kopf. Tatsächlich springt genau im richtigen Moment die Ampel auf Grün, und die beiden Autos vor mir setzen sich in Bewegung. Warum aber muss das erste Fahrzeug ein Fahrschulwagen sein? Vorbildlich wird an der Uferstraße der Gegenverkehr vorgelassen. Ich muss kurz einen Fuß vom Pedal nehmen und verliere auf einer bis dahin nahezu perfekten Fahrt wertvolle Sekunden.

Als Ortskundiger nutze ich den Schleichweg über die Frühlingsstraße und die Hofschaft Trochbusch sowie die Mankhauser Straße. An der Rückseite des Ohligser Rathauses fahre ich gegen 17.26 Uhr vorbei und biege nach links auf die Kamper Straße ab. Ohne dass mich eine Kollegin womöglich hupend mit ihrem Auto auf den letzten Metern noch überholt, erreiche ich nach 17:35 Minuten Fahrzeit mit einem kleinen Glücksgefühl den Bahnhofsvorplatz.