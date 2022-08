Polizeiticker aus dem Erkelenzer Land : Einbrüche in Testzentren

Kreis Heinsberg Am Wochenende haben unbekannte Täter in Corona-Testzentren in Wassenberg und Hückelhoven Bargeld erbeutet. In Wegberg wurde die Scheibe eines Autos eingeschlagen.

Einbrüche in Teststationen In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannt Täter in eine Corona-Teststelle auf der Straße Am Landabsatz in Hückelhoven-Millich ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein geringer Bargeld-Betrag entwendet. Wie die Polizei mitteilt, dauern die Ermittlungen an. Auch in Wassenberg wurde ein Einbruch in eine Teststation gemeldet. Am späten Samstagabend zwischen 22.30 und 23.35 Uhr wurde auf der Jülicher Straße ein Container, der als Teststation genutzt wird, durch unbekannte Täter aufgebrochen. Nach gewaltsamen Öffnen der Eingangstür wurde vermutlich Bargeld entwendet. Inwieweit die beiden Taten in einem Zusammenhang stehen, versucht die Polizei des Kreises Heinsberg nun zu ermitteln.