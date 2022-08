Mutmaßlicher Diebstahl in Grevenbroich : Polizei sucht rechtmäßigen Eigentümer – wer erkennt das Rad?

Mutmaßlicher Diebstahl in Grevenbroich

Grevenbroich Bei der Kontrolle eines Mannes in Frimmersdorf hat die Polizei mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Die Ermittler suchen nun den rechtmäßigen Besitzer eines Fahrrads.

Die Polizei hat am Donnerstagabend (18. August) einen 29 Jahre alten Radfahrer an der Straße „Am Steelchen“ in Frimmersdorf kontrolliert, der ein zweites Rad neben sich herschob. Angeblich habe er es gefunden – doch wo genau, konnte er den Beamten nicht erklären.