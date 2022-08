Region Heinsberg​: Bistum bietet Ausbildung zum Kirchenmusiker an​

Erkelenzer Land Im Oktober beginnt die C-Ausbildung beim Bistum Aachen. Zuletzt hatte die neue Erkelenzer Orgel bei vielen Menschen Interesse am Thema geweckt.

Chorgesang und Orgelmusik tragen als wesentliche Bestandteile der katholischen Liturgie zum Gelingen eines Gottesdienstes bei. Oftmals spricht geistliche Musik auch musikalisch Interessierte an, die anderweitig damit in Berührung kommen. Kostenpflichtiger Inhalt Das ließ sich zuletzt auch in Erkelenz beobachten, wo die Konzerte der Weltklasse-Organisten Stephen Tharp und Jonathan Scott an der neuen Orgel in St. Lambertus auch Menschen begeisterten, die ansonsten vergleichsweise selten mit Kirchenmusik in Berührung kommen. „Vielleicht wächst beim Hören bei dem einen oder der anderen der Wunsch, selbst aktiv zu werden und sich Kenntnisse zum Beispiel im Orgelspiel oder als Chorleitung anzueignen“, sagt Winfried Kleinen, Regionalkantor der Region Heinsberg im Bistum Aachen. Er weist auf die C-Ausbildung des Bistums hin, die im Oktober beginnt.