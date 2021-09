Fahrer in Auto eingeschlossen : Verkehrsunfall an Kreuzung bei Orsbeck

Ein Unfall ereignete sich auf der Landstraße 117. Foto: Uwe Heldens

Wassenberg Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 29. September, auf der Landstraße 117 in Höhe der Weilerstraße in Orsbeck.

Ein Lastwagen war in Fahrtrichtung Ratheim unterwegs, als an der Ampelkreuzung ein Auto in Richtung Orsbeck fuhr. Diesen Wagen erfasste der Lkw. Dabei schob der Laster den Wagen an der Ampel vorbei und über die Kreuzung, so dass das Auto mit einem an der Ampel wartenden Fahrzeug kollidierte.

Der Fahrer eines Motorrollers, der hinter dem Lastwagen fuhr, konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Laster auf. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Autos, das vom Lastwagen über die Kreuzung geschoben worden war, in seinem Fahrzeug eingeschlosen, was Holger Röthling, der Leiter der Feuerwehr der Stadt Wassenberg so erklärte: „Die Fahrertür ließ sich nicht mehr so einfach öffnen. Bei unserem Eintreffen hatte der Rettungsdienst die Tür aber schon öffnen können, so dass die Feuerwehr den Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien konnte, was etwas aufwändig war.“ Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw- und Motorradfahrer blieben unverletzt.