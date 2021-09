Trommler- und Pfeiferkorps Effeld : Spielleute mit neuem Vereinsleben

Effeld Das Vereinsleben beim Trommlerkorps Effeld lebt nach der Zwangspause wieder auf. Der erste Auftritt steht schon in wenigen Tagen an und wird mit Spannung erwartet.

Die Vereinsarbeit beim Trommler- und Pfeiferkorps Effeld lag lange auf Eis. In wenigen Tagen ist damit Schluss: Wenn bei der Löschgruppe Effeld am kommenden Sonntag, 3. Oktober, ab 10 Uhr, gleich zwei neue Einsatzfahrzeuge eingeweiht werden, dann haben auch die Effelder Spielleute wieder den ersten öffentlichen Auftritt nach langer Zeit. Nicht nur dies war das Thema bei der Fahrradtour durch die Wassenberger Heimat, zu der der Verein seine Mitglieder mit ihren Familien eingeladen hatte.

„Wie in vielen anderen Vereinen auch, so lähmte Corona auch das Vereinsleben der Effelder Spielleute“, sagte Vorsitzender Norbert Schröders. Umso erfreulicher stellte der Effelder Traditionsverein bei der Wiederaufnahme der wöchentlichen Proben fest, dass alle Aktiven wieder an Bord waren und sich unter der musikalischen Leitung ihres langjährigen Dirigenten Heinz Gotzen wieder mit Begeisterung der Spielmannsmusik widmeten. Norbert Schröders: „Das ist das Wesentliche, dass uns niemand verlassen hat und wir nach wie vor rund 35 aktive Spielleute sind.“