Mitteilung der Polizei : Drei Unfallfluchten in Langenfeld und Monheim

Langenfeld/Monheim In Langenfeld und Monheim haben sich innerhalb von zweieinhalb Tagen drei Fälle von Unfallflucht ereignet. Das teilte die Kreispolizeibehörde mit.

Wahrscheinlich beim Rangieren stieß ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug am Samstag, 25. September, in der Zeit zwischen 09.45 und 15.30 Uhr, auf der Straße Am Brückentor in Immigrath gegen einen Sichtschutzzaun und ein Gartentor des Grundstückes mit der Hausnummer 7a. Das teilte die Polizei mit. Obwohl dabei Sachschaden an der Umzäunung entstand, entfernte sich der noch unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort.