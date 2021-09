Unfall auf der Halderner Straße : Pkw prallt gegen Baum – Fahrer (21) nur leicht verletzt

Haldern Zum Glück nur leichte Verletzungen zog sich ein 21-Jähriger aus Rees am Montagabend zu, dessen Pkw bei einem Verkehrsunfall auf die Seite gekippt war.

(RP) Zum Glück nur leichte Verletzungen zog sich ein 21-Jähriger aus Rees am Montagabend zu, dessen Pkw bei einem Verkehrsunfall auf die Seite gekippt war. Gegen 20.40 Uhr war der junge Mann nach Angaben der Polizei mit seinem VW Polo auf der Halderner Straße (L459) in Richtung Haldern unterwegs, als er im Verlauf einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Straße ab, rutschte in ein Maisfeld und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dadurch kippte der VW um und blieb schließlich auf der Seite liegen.