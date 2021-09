Grenzüberschreitendes Projekt in Wassenberg : Internationale Werke beim Kunststroom

Projekt Kunststroom Roerdalen-Wassenberg: Auch Künstlerin Ann Tinne Vereeck ist mit ihren Arbeiten dabei. Foto: Kunststroom

Wassenberg/Roerdalen Die Stadt Wassenberg und die niederländische Gemeinde Roerdalen gehen wieder das Projekt Kunststroom an. Zur Eröffnung am Samstag, 2. Oktober, wird mit der jüngsten Künstlerin ein Wassenberg-Roerdalen-Kunstwerk gepuzzelt.

Es reicht lediglich ein Begriff, bei dem Kunstinteressierte aufmerksam werden: Kunststroom. Die niederländische Gemeinde Roerdalen und die Stadt Wassenberg, hier besonders die Kunst, Kultur und Heimatpflege gGmbH, lassen 2021 den grenzüberschreitenden Kunststroom wieder fließen – und zwar schon am kommenden Wochenende: Samstag, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober.

Angekündigt haben sich zum Kunststroom mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler, die ihre breite Palette an hochwertiger Kunst ausstellen werden. Dafür nutzen sie insgesamt 13 historisch bedeutsame Gebäude in Wassenberg und in der Gemeinde Roerdalen.

Info Ein gemeinsames Kunstwerk Eröffnung Samstag, 2. Oktober, 10 Uhr, Gitstapper Molen, Gitstappermolenweg 3, Vlodrop, mit dabei sind die Bürgermeister Marcel Maurer und Monique de Boer-Beerta. Puzzle Bei der Eröffnung wird mit Sandra Nieland (14 Jahre) ein Wassenberg-Roerdalen-Kunstwerk gepuzzelt.

Bergfried Auf dem Gebiet der Stadt Wassenberg zählt der traditionsreiche Bergfried, Auf dem Burgberg, zu den Ausstellungsorten. Hier zu finden ist Künstler Georg Kohlen. Der Künstler lebt und arbeitet abwechselnd in Köln und in Wassenberg. Seine künstlerische Laufbahn startete er im Jahr 1975, nahm bereits an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil. Im Bergfried zeigt er dem Publikum seine aussagekräftigen Kunstwerke. Daneben zeigt Saskia Keijzers aus dem niederländischen Weert Bilder und Skulpturen. Für ihre Arbeiten nutzt sie vorzugsweise Materialien wie Bronze, Stahl und Ton. Abstrakte und farbenfrohe Kunstwerke aus Kunstharz bringt die niederländische Künstlerin Louk Weyers mit nach Wassenberg. Ann Tinne Vereeck, eine professionelle Künstlerin aus Belgien, will mit ihren Gemälden für Überraschungseffekte bei den Besucherinnen und Besuchern sorgen. Zudem will sie mit ihrer Kunst faszinieren und die Betrachter zum Nachdenken anregen.

Auch das bekannte Wassenberger Jugendhaus Culture Clash beteiligt sich am Kunststroom und will die Jugendkultur in der Kunstszene der Stadt mit dem Projekt „Sprayart“ präsentieren. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren haben in ihren Gemälden die Landschaft und Merkmale ihrer Heimatstadt Wassenberg durch Graffitikunst zum Ausdruck gebracht. Durch das Experimentieren mit ihren eigenen Ausdrucksmöglichkeiten entwickelten die jungen Leute einen einzigartigen Stil. Die Kunstwerke der Kinder und Jugendlichen sind als kreativ-künstlerischer Akt der Selbstverwirklichung und Selbspräsentation zu verstehen, heißt es aus dem weit bekannten Jugendhaus.

Evangelische Hofkirche Die evangelische Hofkirche, Roermonder Straße 8, ist der Ausstellungsort von Rosmarie Bentler aus Mönchengladbach. In den Werken der Künstlerin dominieren Farbkompositionen, beziehen aber auch abstrahierte Figuren als gestalterische Merkmale mit ein. Seit einigen Jahren beschäftigt sich Bentler unter anderem auch mit Collagen und Fotobearbeitungen. Neben ihr ist die ebenfalls auch Mönchengladbach stammende Künstlerin Wally Lück dabei, sie setzt sich mit aktuellen umwelt- und sozialpolitischen Themen auseinander. So beschreitet sie mit Objekten, Skulpturen und Installationen ihren künstlerischen Weg.

Kreative Workshops Kinder und Erwachsene können selbst kreativ werden. Das neben der Hofkirche gelegene Kreativ-Atelier Farbklecks bietet am 2. und 3. Oktober, jeweils 11 bis 17 Uhr, kurzweilige Workshops an.

Kunstpfad Etwas mehr als einen Kilometer lang ist der sehenswerte Wassenberger Kunstpfad in der Innenstadt. Neun Kunstwerke, eine Outdoor-Galerie, die Galerie Noack und ein Museum säumen den interessanten Weg.