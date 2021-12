Geistliches Wort von Propst Wieners aus Wassenberg : Wer geht mit zur Krippe?

Wassenberg Thomas Wieners ist Pfarrer der Pfarrei St. Marien in Wassenberg. Zu Weihnachten blickt er auf das Coronavirus und erklärt, welche Bedeutung die Krippe für unseren Umgang damit haben kann.

Sie schleicht sich in uns hinein und ergreift unser Herz: die Angst vor dem Coronavirus , die Sorge um die eigene Gesundheit und viel mehr noch die Sorge um die Gesundheit unserer Lieben. Und diese Angst – bringt sie nicht auch Misstrauen, Zwietracht und Streit – bis in unsere Familien, Gemeinschaften und Gemeinden hinein? Der Ton wird rauer, schneller aggressiv, „die Zündschnur wird kürzer“ wie neulich jemand sagte.

Und in diese Situation unserer Gesellschaft hinein feiern wir Weihnachten. Und wir wissen, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist und dass Streit und Ärger unsere Abwehrkräfte schwächen. Aber jetzt gerade brauchen wir den Zusammenhalt, denn das Virus ist doch eine globale Herausforderung für die ganze Menschheit. Ist es da nicht wichtig, dass wir zusammenstehen? Und genau hier, so finde ich, wird uns allen an Weihnachten eine frohe Botschaft verkündet: „Heute ist euch in der Stadt Davids, in Bethlehem, der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr.“ Er ist als Erlöser und Retter für alle Menschen geboren: für Arme und Reiche, aus Nord und Süd, für Große und Kleine, Geimpfte und Ungeimpfte.