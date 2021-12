Klassik-Abend der Erkelenzer Kultur GmbH : Opernstars auf Hohenbusch

Mezzosopranistin Valerie Eickhoff ist Gaststar in Erkelenz. Foto: Bodo Herlyn

Erkelenz Unter freiem Himmel plant die Erkelenzer Kultur GmbH im Sommer ein herausragendes Klassik-Event. Auftreten werden unter anderem Valerie Eickhoff, Zoran Todorovic und die Kammerphilharmonie St. Petersburg.

An größere Konzerte, Veranstaltungen oder gar Festivals ist momentan und auch auf absehbare Zeit mal wieder nicht zu denken. Das Coronavirus und die Omikron-Variante haben die Kultur- und Veranstaltungsbranche einmal mehr auf eine harte Probe gestellt. Im kommenden Sommer soll allerdings alles wieder anders aussehen. Dann plant die Erkelenzer Kultur GmbH auf Haus Hohenbusch einen Klassik-Abend, der zumindest laut Kulturmanager Sascha Dücker in der Region seinesgleichen sucht. Unter dem Zusatz „Weltklasse in Erkelenz“ spielen bei den „Hohenbusch Klassixx“ am Samstag, 27. August, mehrere international bekannte Stars der Klassikszene.

Ein Aushängeschild soll Valerie Eickhoff sein, die als Nachwuchsstar der Düsseldorfer Oper gilt. Die 25 Jahre alte Mezzosopranistin gewann im September den dritten Preis des ARD-Musikwettbewerbs. Sascha Dücker, der als Opernsänger selbst schon auf großen Bühnen in Paris, New York und Kalifornien stand, ist sich sicher: „Valerie wird ein Weltstar. Sie singt schon jetzt in allen großen Premieren und wird in zwei, drei Jahren nicht mehr in Düsseldorf zu halten sein.“

Info Karten sind ab jetzt erhältlich Karten sind ab sofort je nach Kategorie für 44, 55 oder 66 Euro erhältlich, Schüler und Studenten zahlen elf Euro. Kontakt Im Internet unter www.stadthalle-erkelenz.de oder telefonisch unter 02431 85390.

Mit viel Renommee ausgestattet ist auch Zoran Todorovich, der schon auf so gut wie allen wichtigen Bühnen der Welt sang, darunter Berlin, San Francisco, Paris, Tokio oder Brüssel. Die rumänische Sopranistin Brigitta Kele, die in Düsseldorf ebenfalls keine Unbekannte ist, kommt mit der Empfehlung zahlreicher gewonnener internationaler Gesangswettbewerbe. Sie spielte darüber hinaus schon in Peking, Paris oder New York. Mit viel Erfahrung kommt der Freiburger Christian Elsner, der neben seiner Tenorkarriere auch als Professor für Gesang an der Karlsruher Musikhochschule unterrichtet. Dabei sein wird auch die russische Kammerphilharmonie St. Petersburg mit dem Chefdirigenten Juri Gilbo, die in Europa ebenfalls schon in jedem bedeutenden Opernhaus auf der Bühne standen.

Kulturmanager Sascha Dücker ist überzeugt: „Wir haben Wort gehalten und ein absolutes Topcast zusammenstellen können.“ Das Motto des Samstagabends soll „italienische Nacht“ lauten, die Künstler werden Arien und Duette aus La Bohéme, Tosca, Carmen, La Traviata und vielen weiteren Stücken singen.

Karten gibt es in mehreren Kategorien. Studenten und Schüler zahlen elf Euro, ein reguläres Ticket gibt es ab 44 Euro, die beste Kategorie liegt bei 66 Euro. Dücker meint: „Wir bleiben in der Preisgestaltung absolut fair und überschaubar. Für 44 Euro bekäme man in einem renommierten, großen Opernhaus in Deutschland keinesfalls Premierenkarten.“ Das Event solle ganz bewusst „kein elitäres, auserlesenes“ sein, macht Dücker deutlich, „sondern trotz der Hochwertigkeit ein schöner, lauer Sommerabend mit wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern, herrlichen Melodien und einer – dem Ambiente von Haus Hohenbusch gedankt – tollen Atmosphäre“.

Bei der Infrastruktur profitiert die Kultur GmbH vom zwei Wochen zuvor an Ort und Stelle stattfindenden Electrisize-Festival. Von dort können etwa feste Böden und Toiletten übernommen werden. Die Veranstaltung ist als Open Air mit 2000 Stühlen geplant, die Bühne wird überdacht. „Eine Garantie für gutes Wetter können wir natürlich nicht geben“, sagt Sascha Dücker. Er hofft aber: „Vielleicht haben wir ja einen romantischen Sternenhimmel.“ Er ist davon überzeugt, dass es ein toller Abend wird, der sich in den Jahren darauf zu einer jährlichen, beliebten Veranstaltung entwickelt: „Solche Künstler bekommt man normalerweise für einen solchen Preis nicht zu sehen, und schon gar nicht im Erkelenzer Land.“ Dücker kennt die Akteure aus seiner Vergangenheit, stand teils selbst mit ihnen auf der Bühne. Mit Yuri Gilbo zum Beispiel habe er einst in Frankfurt studiert.