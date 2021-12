Radfahren in Hückelhoven : Stadtradeln – so fällt die Bilanz des Jahres 2021 aus

Bürgermeister Bernd Jansen, Heide Ruloff, Andreas Markmann, Thomas Becker und Mobilitäts- und Klimaschutzmanager Alexander Kurth. Foto: Stadt Hückelhoven

Hückelhoven Erstmals war Hückelhoven beim Stadtradeln dabei. Die Bilanz kann sich sehen lassendoch der Abstand zu Spitzenreiter Erkelenz ist riesig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In diesem Jahr hat sich die Stadt Hückelhoven erstmals an der Kampagne Stadtradeln beteiligt. Dabei haben diejenigen, die für die ehemalige Zechenstadt in die Pedale getreten haben, den zweiten Platz im Kreis Heinsberg erstrampelt.

Mit fast 24.000 geradelten Kilometern wurden laut Klima-Bündnis über 3,5 Tonnen CO2 in Hückelhoven vermieden. Nicht nur viele städtische Angestellte, auch Schulen, Firmen und Parteien haben während der drei Wochen im September Teams gegründet und sind zusammen Fahrrad gefahren. Besonders erwähnenswert sei dabei die Leistung der Realschule in Ratheim als bestes Schulteam in Hückelhoven gewesen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Einzel-Radler mit den meisten Kilometern sind Thomas Becker, Heide Ruloff und Andreas Markmann. Bürgermeister Bernd Jansen und Hückelhovens Mobilitäts- und Klimaschutzmanager Alexander Kurth überreichten dem Trio im Hückelhovener Rathaus Preise von insgesamt 1000 Euro. Auch für das kommende Jahr hat die Stadt bereits angekündigt, erneut an dem Stadtradeln teilnehmen zu wollen. Das sei auch wichtig, um auf die bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam zu machen und die Fahrradinfrastruktur weiterzuentwickeln.

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses. Ziel ist es, in einem bestimmten Zeitraum als Stadt möglichst viele Kilometer per Rad zurückzulegen – idealerweise mit Fahrten, die die alltäglichen Autofahrten ersetzen. So soll das Bewusstsein für umweltfreundlichere Mobilität in der Bevölkerung gestärkt werden. Im Kreis Heinsberg ragt die Stadt Erkelenz deutlich heraus, mehr als 188.000 Kilometer haben die Erkelenzer zurückgelegt, das sind mehr als 60 Prozent der im gesamten Kreis Heinsberg gefahrenen Kilometer. Wassenberg landet mit 16.119 Kilometern auf Rang vier, Wegberg mit 4109 Kilometern auf Platz acht.

(mwi)