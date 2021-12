Coronavirus in Dormagen : Wann an Weihnachten getestet wird

Dormagen Bürger haben an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen mehrere Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Wann die Stellen jeweils geöffnet haben.

Um die Weihnachtstage sicherer zu machen, können sich Bürger in Dormagen an mehreren Stellen in der Stadt auf das Corona-Virus testen lassen. Dies ist zum einen am Testzentrum in Hackenbroich am Schützenplatz (Stommelner Straße) am 24. Dezember zwischen 7 und 14 Uhr, am 25. Dezember von 9 bis 16 Uhr und am 26. Dezember von 9 bis 16 Uhr möglich. Der Verantwortliche des Testzentrums, Martin von der Hocht, sagt zur Anzahl der Tests an den Feiertagen im Vergleich zu sonst: „Das ist brutal gestiegen, das ist doppelt so viel wie vorher“, ungefähr 300 Tests am Tag würden durchgeführt, schätzt er.