Aus der Pfarrei St. Marien Wassenberg : Krippenweg mit Sternen der Hoffnung

Wassenberg In der Wassenberger Oberstadt gibt es auch in diesem Jahr den Krippenweg wieder. 31 Krippen sind zu sehen, die eine riesige Vielfalt an Interpretation und Gestaltung für den Betrachter bieten.

Martina und Karl-Heinz Jansen leben in der Oberstadt, engagieren sich in der Pfarrei St. Marien Wassenberg. Man kann sie als Initiatoren des Krippenweges bezeichnen. Weihnachten ist so ein Fest, das immer schon in der Familie gefeiert wurde. „Heutzutage fehlt vielen Menschen der Bezug zur Kirche. Wir haben dann darüber nachgedacht, welche niedrigschwelligen Angebote es geben könnte“, erinnern die die Jansens. Und dann wurden sie irgendwann in den Niederlanden auf eine Wanderung aufmerksam, die an Krippen vorbeiführte. Karl-Heinz Jansen sagt: „Das war die Idee, so etwas auch in Wassenberg zu realisieren. Es stellte sich nur die Frage: Finden wir überhaupt so viele Leute, die bereit sind, draußen ihre Krippen zu zeigen?“ Mit der dann folgenden Resonanz hätten die Jansens nie gerechnet, denn zahlreiche Nachbarn und weitere Menschen aus der Oberstadt schlossen sich dieser bloßen Idee an.