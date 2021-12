Berührende Weihnachtsgeschichte aus Erkelenz : Ein Mann und ein Tannenbaum

Erkelenz Es ist der vielleicht kleinste Weihnachtsbaum der Stadt – und doch steckt hinter dem 77 Jahre alten Bäumchen von Günther Merkens eine berührende Geschichte.

Ja, dieses Bäumchen hat natürlich seine Geschichte. Es war kurz vor Weihnachten im Jahre 1944, meine Eltern und ich waren auf der „Reise“ ins Erzgebirge, wo wir Schutz vor den Kriegsereignissen im Erkelenzer Land finden wollten und auch fanden. Auf dem Leipziger Bahnhof, wir mussten dort umsteigen, erhielten die Soldaten solche kleine Weihnachtsbäumchen. Natürlich wollte ich – fünf Jahre alt – auch so eines haben. Mein Vater fragte bei der Ausgabestelle, wurde aber abgewiesen. Ein Soldat, im wahrsten Sinne des Wortes ein „unbekannter“ Soldat, sah wohl mein enttäuschtes Gesicht und gab mir sein Tannenbäumchen. Und so erinnert es seit 77 Jahren an eine damals schlimme Zeit und an einen unbekannten, freundlichen Soldaten, der damit jedes Jahr in der Weihnachtszeit bei uns gedanklich gegenwärtig war. Was mag aus ihm geworden sein? In vielen Jahrzehnten hat das Bäumchen bis zum Tod meiner Frau in der Weihnachtszeit unsere Familie und damit auch meine gesamte Familiengeschichte begleitet, von der Rückkehr Weihnachten 1945 nach Erkelenz, während meiner Kindheit und später in der eigenen Familie, wo es auch immer Bestandteil unserer Weihnachtsdekoration war.