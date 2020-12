Effelder Waldsee in Wassenberg : Amici-Camping zählt zu den Top-Adressen in NRW

Wassenberg Das Campingareal in Wassenberg ist bei einer Auswertung eines ADAC-Portals auf Rang sieben für NRW gelandet. Am Effelder Waldsee gibt es vom Zeltplatz bis zum 4-Sterne-Areal Angebote für unterschiedlichste Ansprüche.

Das Campingareal „Amici Lodges“ am Effelder Waldsee gehört zu den beliebtesten Freizeitanlagen seiner Art in Nordrhein-Westfalen. „Pincamp“, das Campingportal des ADAC, hat nach einer Auswertung der Seitenabrufe und Nutzerbewertungen auf seiner Online-Plattform die beliebtesten Campingplätze in Deutschland 2020 ermittelt. Amici Lodges schaffte es auf Platz sieben in NRW und deutschlandweit auf Platz 95. Amici Camping kam zum ersten Mal in den Blick bei diesem Ranking.