Leser-Aktion : Gesucht: Ihre Erinnerungen

Erkelenzer Land Wie haben Sie Nikolaus früher gefeiert? Gibt es nette Fotos von Ihnen und Knecht Ruprecht? Die RP-Redaktion freut sich, wenn Leser ihr Fotos und einen kleinen Text zur Veröffentlichung zukommen lassen. Wichtig: Name, Vorname, Ort und Telefonnummer für Rückfragen nicht vergessen.

In der Corona-Pandemie könnte es am Wochenende zu vermehrten Vermissten-Meldungen kommen. Erwartet wird vielerorts ein großer Mann mit leichtem Bauchansatz, weißem Bart und rotem Bischofsgewand. Meist führt er einen Sack bei sich und neigt erfreulicherweise dazu, bereitstehende Schuhe oder Stiefel mit Süßwaren zu befüllen. Ein Nikolaus-Tag ohne Nikolaus? Das darf nicht sein. Deshalb rufen wir unsere Leser auf: Mailen Sie uns Ihre (gerne auch historischen!) Nikolaus-Fotos und Erinnerungen an erkelenz@rheinische-post.de. Die schönsten Bilder und Beiträge werden in der Zeitung und online veröffentlicht.