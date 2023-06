Hitze in NRW Hier lässt es sich aushalten

Düsseldorf · Der Frühsommer gibt die ganze Woche lang Vollgas. In NRW werden in den kommenden Tagen Temperaturen bis fast 30 Grad erwartet. Wir geben Tipps, an welchen Orten in NRW es dauerhaft kühl ist.

10.06.2023, 21:03 Uhr

Im Kölner Dom sind zum Beispiel kühle 21 Grad. In Shorts und Top sollte man dort dennoch nicht erscheinen. Domschweizer überwachen eine korrekte Kleiderordnung. In Duisburg-Wedau gibt es die Sechs-Seen-Platte mit einem großen Strandbad. Auch hier weht immer ein schöner Wind. Außerdem gibt es an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen Tropfsteinhöhlen. Die Aggertalhöhle Ründeroth in Engelskirchen ist beispielsweise die längste Höhle im Rheinland. Über ihren Gewölben liegt massiver Schieferstein. Hier finden Sie 15 Tipps: An diesen Orten in NRW kann man die heißen Tage in der Region am besten verbringen.

(jms)