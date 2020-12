Jetzt erhältlich : Erkelenzer Schüler forschen für neuen Heimatkalender

Erkelenzer Land Der 256 Seiten starke Kalender widmet sich verschiedensten Themen von den Spuren der Neandertaler bis hin zum turbulenten Jahr 2020. Schüler haben sich mit der Erkelenzer Nachkriegsgeschichte auseinandergesetzt.

44 von ihnen haben sich in einem archivpädagogischen Projekt des Berufskollegs und des Erkelenzer Stadtarchivs mit der Nachkriegsgeschichte beschäftigt. Mit dem Beitrag „Deutschland nach 1945 – die Bewältigung des Neuanfangs in Erkelenz und Umgebung“ lassen sie eine spannende Zeit lebendig werden. Landrat Stephan Pusch lobte das Projekt und schreibt dazu in seinem Vorwort: „Ich würde mich freuen, wenn sich mehr junge Menschen auch publizistisch mit Themenstellungen unseres Kreises auseinandersetzen würden. Und bei entsprechender Qualität gerne auch an dieser Stelle.“